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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:00
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TÜSİAD, sanayide dijital dönüşümü gündeme alıyor

TÜSİAD'ın “Şeffaf tedarik zinciri” odaklı “Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri” etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla, TÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlendi.

TÜSİAD, sanayide dijital dönüşümü gündeme alıyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır ile Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit toplantıya katıldı.
Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, sanayimizin dijital dönüşümünün önemine dikkat çeken TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şu açıklamayı yaptı: “Ekonomimizdeki ağrıyı dindirmek için yeniden dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine süratle dönmemiz  gerekiyor. Kuşkusuz bunun en önemli dinamosu güçlü ve yetkin bir Türkiye sanayisidir. Yıllar içerisinde bu alanda önemli gelişmeler kaydettik. Ancak Türkiye sanayisi halen ağırlıkla düşük ve orta-düşük teknoloji ile üretim yapıyor. TÜSİAD olarak biz, orta teknoloji tuzağından kurtulmanın çaresini 4. Sanayi Devrimi'nin ülkemizde de gerçekleşmesi olarak tanımlıyoruz. Bunun en önemli adımlarından biri, dijital dönüşüm yolculuğunda şirketlerimizin doğru ve sistematik adımlar atmalarını sağlamaktır. Bu hedefimizde başarıya ulaşmamızın olmazsa olmazı, dönüşümü destekleyecek ekosistemi bütüncül bir şekilde tesis etmektir. Bu amaçla önerdiğimiz bir modeli de (Kümelenme Tabanlı Mükemmeliyet Merkezi) sayın Bakanımız’la paylaşma fırsatını bulduk. Bu modelin, sayın Bakanımız’ın desteğiyle ve ekibinin katkılarıyla ülkemizin kalkınma süreçlerine fayda sağlayacağına inanıyoruz.”

 

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Mustafa VarankTÜSİAD
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