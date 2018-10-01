Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, sanayimizin dijital dönüşümünün önemine dikkat çeken TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şu açıklamayı yaptı: “Ekonomimizdeki ağrıyı dindirmek için yeniden dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine süratle dönmemiz gerekiyor. Kuşkusuz bunun en önemli dinamosu güçlü ve yetkin bir Türkiye sanayisidir. Yıllar içerisinde bu alanda önemli gelişmeler kaydettik. Ancak Türkiye sanayisi halen ağırlıkla düşük ve orta-düşük teknoloji ile üretim yapıyor. TÜSİAD olarak biz, orta teknoloji tuzağından kurtulmanın çaresini 4. Sanayi Devrimi'nin ülkemizde de gerçekleşmesi olarak tanımlıyoruz. Bunun en önemli adımlarından biri, dijital dönüşüm yolculuğunda şirketlerimizin doğru ve sistematik adımlar atmalarını sağlamaktır. Bu hedefimizde başarıya ulaşmamızın olmazsa olmazı, dönüşümü destekleyecek ekosistemi bütüncül bir şekilde tesis etmektir. Bu amaçla önerdiğimiz bir modeli de (Kümelenme Tabanlı Mükemmeliyet Merkezi) sayın Bakanımız’la paylaşma fırsatını bulduk. Bu modelin, sayın Bakanımız’ın desteğiyle ve ekibinin katkılarıyla ülkemizin kalkınma süreçlerine fayda sağlayacağına inanıyoruz.”
TÜSİAD, sanayide dijital dönüşümü gündeme alıyor
TÜSİAD'ın “Şeffaf tedarik zinciri” odaklı “Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri” etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla, TÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlendi.
Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, sanayimizin dijital dönüşümünün önemine dikkat çeken TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şu açıklamayı yaptı: “Ekonomimizdeki ağrıyı dindirmek için yeniden dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine süratle dönmemiz gerekiyor. Kuşkusuz bunun en önemli dinamosu güçlü ve yetkin bir Türkiye sanayisidir. Yıllar içerisinde bu alanda önemli gelişmeler kaydettik. Ancak Türkiye sanayisi halen ağırlıkla düşük ve orta-düşük teknoloji ile üretim yapıyor. TÜSİAD olarak biz, orta teknoloji tuzağından kurtulmanın çaresini 4. Sanayi Devrimi'nin ülkemizde de gerçekleşmesi olarak tanımlıyoruz. Bunun en önemli adımlarından biri, dijital dönüşüm yolculuğunda şirketlerimizin doğru ve sistematik adımlar atmalarını sağlamaktır. Bu hedefimizde başarıya ulaşmamızın olmazsa olmazı, dönüşümü destekleyecek ekosistemi bütüncül bir şekilde tesis etmektir. Bu amaçla önerdiğimiz bir modeli de (Kümelenme Tabanlı Mükemmeliyet Merkezi) sayın Bakanımız’la paylaşma fırsatını bulduk. Bu modelin, sayın Bakanımız’ın desteğiyle ve ekibinin katkılarıyla ülkemizin kalkınma süreçlerine fayda sağlayacağına inanıyoruz.”