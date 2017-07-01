TÜSİAD STEM Projesi kamuoyuna açıklandı

TÜSİAD, STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) alanındaki eğitimin Türkiye için önemine vurgu yapmak amacıyla başlattığı projeyi bir basın toplantısı ile tanıttı.

STEM Gereksinimi” raporu da kamuoyuna sunuldu. TÜSİAD STEM Projesi , STEM farkındalığını artıracak etkinlikler, konferanslar ve eğitimlerle devam edecek.

Projenin lansman toplantısında PwC Türkiye’nin hazırladığı “2023’e Doğru Türkiye’deGereksinimi” raporu da kamuoyuna sunuldu., STEM farkındalığını artıracak etkinlikler, konferanslar ve eğitimlerle devam edecek.

Eğitimde “fen, teknoloji, matematik, mühendislik” disiplinlerinin “birbiriyle bağlantılı şekilde” ele alındığı ve dünyada “STEM” olarak bilinen yaklaşım, son olarak sanat disiplininin de eklenmesiyle STEM+A halini alıyor ve eğitimde ve küresel rekabet gücünde anahtar bir kavram olarak öne çıkıyor.



Proje kapsamında, eğitimcilerin STEM deneyimlerini paylaştığı fuarlardan önde gelen şirketlerin Ar-Ge, inovasyon merkezleri, laboratuvar ve fabrikalarına öğrenci ziyaretlerine, farkındalık kampanyasından rapor çalışmalarına kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Lideri Esin Güral Argat ve TÜSİAD STEM Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın tarafından yapıldı.



“Eğitimde STEM yaklaşımı ve ekonomide STEM işgücü, ülkemizin gelişmesinde kritik öneme sahiptir. Çünkü STEM eğitimi ve işgücü, bilgi ekonomisi, dijital ekonomi, Sanayi 4.0 kavramlarının olmazsa olmazı, adeta belkemiğidir” diyen Erol Bilecik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilgi ve inovasyon üzerinde şekillenecek olan geleceğin ekonomisi için ‘Önceliğimiz STEM’dir’ diyoruz. Eğitim ve iş dünyası arasında STEM işbirliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz. İş dünyası olarak yenilikçi, araştırmacı ve sorgulayan bireylerin topluma kazandırılması için her türlü katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”



Toplantıda Dow Chemical Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu ve Intel Avrupa Orta Doğu ve Afrika İnovasyon Programları ve Ortaklıkları Direktörü Ferruh Gürtaş, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, LAV Genel Müdür Tuğrul Baran konuştu.