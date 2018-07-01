Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise “Katılım bankacılığı, temelinde ‘ortaklık’ anlayışını benimseyen bir finansal sistemdir. Ancak çeşitli şartlar ve piyasa koşulları nedeniyle katılım bankacılığı son dönemlere kadar maalesef bu temel unsura yeteri kadar ağırlık veremedi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile hayata geçirdiğimiz proje ile Vakıf Katılım olarak bu temel prensip için önemli bir adım atıyoruz“ dedi.
Vakıf Katılım ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden bölge ekonomisine destek
Vakıf Katılım ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin ürünlerini olumsuz piyasa şartlarına karşı koruma amacıyla kurduğu Tarım Kredi Birlik A.Ş. arasında kar zarar ortaklığı yatırımına dayalı bir proje ortaklığı hayata geçiyor. Toplam işletme sermayesinin 50 milyon TL olduğu proje ile ülke ekonomisine yıllık 100 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.
Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise “Katılım bankacılığı, temelinde ‘ortaklık’ anlayışını benimseyen bir finansal sistemdir. Ancak çeşitli şartlar ve piyasa koşulları nedeniyle katılım bankacılığı son dönemlere kadar maalesef bu temel unsura yeteri kadar ağırlık veremedi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile hayata geçirdiğimiz proje ile Vakıf Katılım olarak bu temel prensip için önemli bir adım atıyoruz“ dedi.