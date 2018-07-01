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01 Temmuz 2018 Pazar 08:00
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Vakıf Katılım ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden bölge ekonomisine destek

Vakıf Katılım ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin ürünlerini olumsuz piyasa şartlarına karşı koruma amacıyla kurduğu Tarım Kredi Birlik A.Ş. arasında kar zarar ortaklığı yatırımına dayalı bir proje ortaklığı hayata geçiyor. Toplam işletme sermayesinin 50 milyon TL olduğu proje ile ülke ekonomisine yıllık 100 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Vakıf Katılım ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden bölge ekonomisine destek
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Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, projenin kaldıracının Tarım Kredi Birlik A.Ş. tarafından Adıyaman’ın Kahta İlçesi Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulan badem ve fıstık işleme fabrikası olacağını söyledi. Bu sayede bölge çiftçisinin ürünlerini AB ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç etme şansının yakalanacağını belirtti: “60 bin dekarla ülkemizin en fazla dikili badem ağacına sahip ili olan Adıyaman, antep fıstığı üretiminde de ciddi bir kapasiteye sahiptir. Türkiye, Antep fıstığında üretici anlamında dünya sıralamasında ilk üçte yer alıyor. Fakat yapılan testlerde ‘aflatoksin’e rastlanan ürünler ihraç edilemiyor.  Kuru sistem işleme prosesinin uygulanacağı bu fabrika sayesinde ihracatın önündeki önemli bir engel de ortadan kalkıyor. Çünkü fabrikadaki saklama ve üretim koşulları ürünlerde ‘aflatoksin’ oluşmasını engelliyor.” Fabrikanın üretim kapasitesiyle  ilgili de bilgiler veren Göktaş, “Yıllık Antep fıstığı üretim kapasitesi 3.200 ton, yıllık badem üretim kapasitesi 2.800 ton olacak. Başlangıç olarak 20 kişinin istihdam edileceği fabrikada hedef, ileriki dönemde bu sayıyı katlamak” diye konuştu.
Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ise “Katılım bankacılığı, temelinde ‘ortaklık’ anlayışını benimseyen bir finansal sistemdir. Ancak çeşitli şartlar ve piyasa koşulları nedeniyle katılım bankacılığı son dönemlere kadar maalesef bu temel unsura yeteri kadar ağırlık veremedi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile hayata geçirdiğimiz proje ile Vakıf Katılım olarak bu temel prensip için önemli bir adım atıyoruz“ dedi.

 

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Vakıf KatılımTürkiye Tarım Kredi Kooperatifleriİkram GöktaşÖztürk Oran
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