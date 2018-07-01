01 Temmuz 2018 Pazar 08:00

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Vakıf Katılım ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden bölge ekonomisine destek

Vakıf Katılım ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin ürünlerini olumsuz piyasa şartlarına karşı koruma amacıyla kurduğu Tarım Kredi Birlik A.Ş. arasında kar zarar ortaklığı yatırımına dayalı bir proje ortaklığı hayata geçiyor. Toplam işletme sermayesinin 50 milyon TL olduğu proje ile ülke ekonomisine yıllık 100 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.