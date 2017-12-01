01 Aralık 2017 Cuma 08:00

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Verifone’dan her ihtiyaca uygun yazarkasa

Yasal zorunluluk nedeniyle 31 Aralık 2017 tarihine kadar yeni nesil yazarkasaya geçiş yapması gereken tüm işletmelerin yanında olan Verifone, büyük, küçük her işletmenin ihtiyacına göre yazarkasa seçenekleri sunuyor.