Verifone’dan her ihtiyaca uygun yazarkasa

Büyük küçük her işletme için her ihtiyaca Verifone’da bir ödeme çözümü olduğunu belirten Verifone Güney Doğu Avrupa, Türkiye ve Türk Cumhuriyetler’den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Onur Altınbaş, şu bilgileri verdi: “Türk mühendislerimizle geliştirerek esnaf ve KOBİ ’ler için sunduğumuz VX680 ECR ile artık her ihtiyaca karşılık veriyoruz. Esnafın ihtiyacını belirleyip yazarkasa seçeneklerimizi sunuyoruz. Sadece esnaf, KOBİ ve müşterileri için değil, Türkiye pazarına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Türkiye 2023 yılı Nakitsiz Toplum hedefine doğru hızla ilerliyor ve bunu destekliyoruz. Türk mühendislerimizle geliştirdiğimiz projelerle ülkemizin ödeme teknolojileri pazarında ne denli önemli bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdik.” Geliştirilen esnek altyapıyla farklı servisler ve uygulamalarla da kolayca entegre edilebilen Olivetti Verifone MX 915 ECR ise hem yazarkasa hem de POS cihazı fonksiyonlarını tek bir cihazın içinde sunuyor. Küçük ve ergonomik tasarımıyla kullanım kolaylığı sağlayan PBT900 serisi ise geleceğin teknolojilerini bugünden sunarak hem işletmelerin hem de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.