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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:00
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Vodafone ‘Fİ’ye sponsor oldu

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yenilikçi içerik servisleriyle Vodafone Red abonelerine en iyi dijital deneyimi sunmaya devam ediyor.

Vodafone ‘Fİ'ye sponsor oldu
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Dünyanın en iyi içerik sağlayıcıları ile yaptığı işbirliklerine bir yenisini daha ekleyen Vodafone, dijital televizyon yayıncılığının geleceğini temsil eden puhutv ile bir araya gelerek Türkiye’nin ilk online ücretsiz dizisi “Fi”nin ana sponsoru oldu. Vodafone Red ve puhutv işbirliği, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen, Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay ve oyuncu Ozan Güven’nin katılımıyla düzenlenen basın buluşmasında duyuruldu.
Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen, şöyle konuştu: “Tüm dünyada son yıllarda öne çıkan eğilim, izleyicilere internet üzerinden içerik yayını izleme imkanı sunan OTT platformları. Bu imkan sayesinde dönüşen televizyon izleme deneyimine ise TV 3.0 adı veriliyor. İzleyiciler internete bağlanabilen tüm cihazlardan zaman ve mekandan bağımsız içerik izleyebiliyor. Biz Doğuş Grubu olarak son 20 yıldır sayısı ve yayın içeriği sürekli olarak artan ve çeşitlenen kanallarımızla insanımıza hizmet veriyoruz. Bu doğrultuda bu değişimin de gerisinde kalmamız mümkün değil. Teknoloji alanındaki deneyimimizle yayıncılık alanındaki birikimimizi birleştirip ‘puhutv’yi yarattık. Geleneksel televizyon izleme alışkanlığının tamamlayıcısı olarak gördüğümüz ‘puhutv’ tamamıyla yerli yapımlardan oluşan içeriğini ücretsiz olarak izleyicisiyle buluşturuyor.”

 

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Madencilik Madencilik
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