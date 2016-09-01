Vodafone Türkiye’de bayrak değişimi
Vodafone Türkiye CEO’su olarak yeni görevine 19 Eylül 2016 itibariyle başlayacak olan Colman Deegan, Vodafone Grubu Afrika, Ortadoğu, Asya ve Pasifik (AMAP) Bölge CEO’su Serpil Timuray’a bağlı olarak çalışacak.
Vodafone Türkiye CEO’su olarak yeni görevine 19 Eylül 2016 itibariyle başlayacak olan Colman Deegan, Vodafone Grubu Afrika, Ortadoğu, Asya ve Pasifik (AMAP) Bölge CEO’su Serpil Timuray’a bağlı olarak çalışacak.
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