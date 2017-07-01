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01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:00
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Vodafone’dan iletişim desteği

Vodafone, ülke çapında yürütülen İstihdam Seferberliği kapsamında KOBİ’lere maliyet avantajı ve verimlilik artışı sağlayacak önemli bir adım atıyor.

Vodafone'dan iletişim desteği
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle Vodafone İş Ortağım çatısı altında hayata geçirilen kampanya ile KOBİ’lerin İstihdam Seferberliği kapsamında yeni istihdam ettikleri tüm çalışanlarına bir yıl boyunca ücretsiz iletişim desteği verecek olan Vodafone, bu sayede ekonominin can damarı olan KOBİ’leri yarına hazır hale getiriyor.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, “Yaptığımız araştırmalar ile ihtiyaçlarına en uygun ve nokta atışı fırsatlar sunmaya özen gösteriyoruz. Yaptığımız son araştırmalarda KOBİ’lerin iş hacimlerini korumalarına rağmen yeni yatırım yapmalarının önünde nakit akışında yaşadıkları sıkıntının önemli bir bariyer olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yeni kampanyayla KOBİ’lerin işe yeni başlayan çalışanlarının iletişim ihtiyaçlarını bir sene boyunca ücretsiz karşılayarak, en önemli gider kalemlerinden iletişim giderlerinde önemli bir destek sağlamayı ve nakit akışı yönetimlerini bir nebze de olsa rahatlatmayı amaçlıyoruz” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ise “İhracatımızın yarısından fazlasını gerçekleştiren KOBİ’lerimiz, aynı zamanda toplam istihdamın da yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor. Bu verilen destek ihracatçı KOBİ’lerimize yeni işe alımlarda maliyet avantajı sağlayacak” açıklamasını yaptı.

 

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VodafoneTİMTürkiye İhracatçılar MeclisiKobi
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