Vodafone’dan KOBİ seferberliği

4.5G yerli yatırımlarını KOBİ’ler ile el ele vererek artırmak isteyen Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) desteğiyle hayata geçirdiği KOBİ seferberliği ile tüm Türkiye’yi kapsayacak geniş bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Vodafone ayrıca ekosisteme dahil olan yerli KOBİ’leri diğer Vodafone ülkelerine de satış yapabilir hale getirerek dünyaya açmayı planlıyor.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için dijitalleşmeye odaklanması gerektiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise şunları söyledi: “Bugün burada başlattığımız seferberlik ile de 4.5G yatırımlarımızda tedarik zincirimize katılabilecek Türkiye’de üretim yapan KOBİ’lerle etkin iletişim kurmak ve işbirliği yapmak, onların potansiyellerini hayata geçirmek ve bu potansiyeli yurtdışına da taşımak istiyoruz. Bir memleket meselesi olarak gördüğümüz KOBİ seferberliği ile 4.5G yerli yatırımlarımızı KOBİ’ler ile el ele vererek artırmak istiyoruz. Bu seferberlikle sürdürülebilir bir yerli KOBİ ekosistemi yaratmayı hedefliyoruz.”