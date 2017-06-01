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01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
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Vodafone’dan KOBİ’lere uzaktan eğitim fırsatı

Türkiye'nin dijital geleceğine liderlik eden Vodafone, Vodafone İş Ortağım çatısı altındaki işletmeleri yarına hazırlamaya devam ediyor.

Vodafone'dan KOBİ'lere uzaktan eğitim fırsatı
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Başta KOBİ'ler olmak üzere tüm işletmelerin güvenilir teknoloji ortağı olan Vodafone, Enocta işbirliği ile hayata geçirdiği Vodafone E.Kobi Eğitim Platformu ile ‘İşini Yarına Hazırlayan KOBİ’lere her an her yerden uzaktan eğitim fırsatı sunuyor. Toplamda 500’den fazla eğitim başlığıyla KOBİ’lerin yanında olan platform, Dijital Dönüşüm, Büyümenin Yolu: Verimlilik ve Üretkenlik, Büyüyen KOBİ Yol Haritası, Finansman Erişimi ve Yönetimi, İşin Kuralları: Mevzuat ve Standartlar Ne Diyor?, Başarılı Bir Yönetici Olmanın Sırları gibi ana başlıklarda eğitim sunuyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, “Bu platform sayesinde KOBİ'ler çalışanlarını çok daha hızlı ve etkin bir şekilde eğitme fırsatı bulacak” dedi.

 

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VodafoneKobiVodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan KızıldağVodafone Türkiye İcra KuruluM. Sinan KızıldağSinan Kızıldağ
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