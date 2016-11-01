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01 Kasım 2016 Salı 07:58
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Vodafone’nun yeni yönetimi belirlendi

Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi’nin (A.Ş) yeni yönetim kurulu belirlendi. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin son yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’ndaki seçime göre, Vodafone Grubu Afrika, Ortadoğu, Asya, Pasifik (AMAP) Bölge CEO’su Serpil Timuray, Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Vodafone'nun yeni yönetimi belirlendi
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Vodafone Türkiye’de 2006 yılından bu yana Hukuk, Sözleşmeler ve Kurumsal Güvenlikten Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 2012 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Selçuk Karaçay, yeni dönemde yine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçildi. 18 yıldır Vodafone’da çalışan ve 19 Eylül 2016 itibariyle Vodafone Türkiye CEO’su olarak görevine başlayan Colman Deegan ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. 24 yıldır Vodafone’da çalışan Vodafone Grubu AMAP Bölgesi Finans Direktörü olan John Otty ile 13 yıldır Vodafone’da çalışan Vodafone Grubu AMAP Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Gianluca Ventura da yeni Yönetim Kurulu'na seçilen diğer isimler oldu.

 

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