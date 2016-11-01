Workcube Catalyst piyasada

Workcube CEO’su Ömer Turhan, “2000’li yılların başından beri sadece ve sadece web tabanlı iş uygulamaları geliştiriyoruz ve en başından beri internet her şey olacak vizyonuna sahiptik ve yeni bir dalga geldi. Bu dalgada ‘Bulut’, ‘Endüstri 4.0’, ‘Nesnelerin İnterneti’ gibi ilham veren kavramlara sahibiz artık. Tecrübelerimiz ve kavramlar yeni markamız W3 Catalyst için ilham kaynağı oldu” dedi.



ERP, CRM ve HR başta olmak üzere kapsamlı çözümleri bulut üzerinde tümleşik olarak sunan W3 Catalyst ile dünyaya açılmak istediklerini belirten Turhan, “Şu ana kadar internetin sebep olduğu değişim gelecekte yaratacağı değişimin çok küçük bir kısmı. Değişim esas şimdi başlıyor. Her şeyin buluta taşındığı, nesnelerin internetinde iş dünyasının yaşadığı değişim süreci, ihtiyaçları ve rekabet koşullarını da değiştiriyor. İşletmeler artık kolaylaştırıcı, hızlandırıcı, verimli ve de yenilikçi iş modelleri arıyor. Artık bilgisayara, yazılıma ihtiyaçları yok. Aslında işletmelerin talep ettiği ‘Rekabetçi gücümü nasıl arttırabilirim? Hiç değilse koruyabilir miyim?’ W3 Catalyst, işte bu noktada devreye girecek. İş modelleri geliştiren, iş reaksiyonlarını düzene sokan, hızlandıran katalizör olarak tanımladığımız danışmanlarımız ve bulut üzerinde koşan teknolojiler bir araya gelecek. Bu işletmelere ‘rekabetçi güç’ olarak geri dönecek” diye konuştu.



Turhan, öncelikli hedeflerinin Türkiye’de 1.000 yeni katalizör iş ortağı geliştirmek istediklerini belirtti. Turhan, şunları aktardı: “Katalizör esas olarak yeni nesil iş danışmanlığının adıdır. Bu kişiler işletmelere giderler, checkup yaparlar, iş süreçlerini iyileştirirler ve yeni iş modelleri geliştirerek verimliliği ve karlılığı, en önemlisi dayanıklılığı arttırmaya çalışırlar ve bunları yaparken işletmeyi buluta taşırlar, ölçülebilir ve sürekli iyileşen bir sistem inşa etmeyi hedeflerler. İşte bizim öncelikli hedefimiz bu insanları yetiştirmek.”