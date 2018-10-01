01 Ekim 2018 Pazartesi 08:00

Bu haber 661 kez okundu.

Xerox Brenva HD Production Press’ten 3 cazip özellik

Brenva HD Production Press ile kitap, afiş ve doğrudan posta baskısı artık daha verimli ve karlı. Renkli inkjet sayfalara talebin 2022 yılına kadar beş katına çıkması beklenirken baskı sağlayıcıları bu büyümeyi karşılayabilmek için inkjet cihazlarından daha fazla verimlilik ve esneklik bekliyor.