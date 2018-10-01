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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:00
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Xerox Brenva HD Production Press’ten 3 cazip özellik

Brenva HD Production Press ile kitap, afiş ve doğrudan posta baskısı artık daha verimli ve karlı. Renkli inkjet sayfalara talebin 2022 yılına kadar beş katına çıkması beklenirken baskı sağlayıcıları bu büyümeyi karşılayabilmek için inkjet cihazlarından daha fazla verimlilik ve esneklik bekliyor.

Xerox Brenva HD Production Press'ten 3 cazip özellik
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Talebi karşılamak üzere Xerox Brenva® HD Production Press çıktı kapasitesini yüzde 40 oranında artırdı, malzeme seçeneklerini genişletti ve sürekli çalışma için bobin besleme imkanı ekledi.
IT Stratejileri Başkan Yardımcısı Marco Boer, baskı hızı, iş akışı verimliliği ve üretim maliyetlerinin önemine değinerek, “Brenva HD’de yapılan hız artışı ile baskı sağlayıcıları özellikle ticari işlemler ve doğrudan posta gibi temel uygulama büyüme alanlarında daha fazla değerli işi daha hızlı şekilde sunabiliyorlar” dedi. 

 

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