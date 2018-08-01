Xerox Türkiye’ye üst düzey atama



Pantelimon, Xerox’da 1997 yılında Romanya Özel Müşteriler Yöneticisi olarak göreve başladı, 2004 yılında Direkt Satış Müdürü, 2008 yılında Orta ve Doğu Avrupa Küresel Müşteri Yöneticisi ve 2009’da Yüksek Hacimli Ürünler Satış ve Geliştirmesi’nden Sorumlu Orta ve Doğu Avrupa Satış ve Pazarlama Müdürü olarak pazara açılma, iş ortaklığı ve pazarlama odaklı bölgeye önderlik etti. Kasım 2010’da Romanya ve Moldovya Genel Müdürü olarak görev yapan Pantelimon, iş dünyasında da liderlik performansıyla tanınıyor.

Xerox Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Ashraf Elarman, Pantelimon’u, “Gabriel Pantelimon liderlik performans geçmişi ile tecrübeli bir ülke genel müdürüdür. Xerox Romanya operasyonlarında büyük başarı yakalamıştır ve iş stratejimizin Türkiye çapında uygulanmasında da aynı başarıyı sürdüreceğinden ve kurumumuzun büyüme ve kar hedeflerini yakalama konusunda öncülük edeceğinden kuşkum yoktur” sözleriyle kutladı.