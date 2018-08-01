Xerox Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Ashraf Elarman, Pantelimon’u, “Gabriel Pantelimon liderlik performans geçmişi ile tecrübeli bir ülke genel müdürüdür. Xerox Romanya operasyonlarında büyük başarı yakalamıştır ve iş stratejimizin Türkiye çapında uygulanmasında da aynı başarıyı sürdüreceğinden ve kurumumuzun büyüme ve kar hedeflerini yakalama konusunda öncülük edeceğinden kuşkum yoktur” sözleriyle kutladı.
Xerox Türkiye’ye üst düzey atama
Dünyaca ünlü teknoloji markası Xerox’un Türkiye Genel Müdürlüğü’ne atanan Gabriel Pantelimon, Bükreş Politechnic Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu. İngiltere Surrey Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Avrupa, Bükreş Ekonomi Üniversitesi İşletme Mastır Programlarını tamamladı.
Xerox Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Ashraf Elarman, Pantelimon’u, “Gabriel Pantelimon liderlik performans geçmişi ile tecrübeli bir ülke genel müdürüdür. Xerox Romanya operasyonlarında büyük başarı yakalamıştır ve iş stratejimizin Türkiye çapında uygulanmasında da aynı başarıyı sürdüreceğinden ve kurumumuzun büyüme ve kar hedeflerini yakalama konusunda öncülük edeceğinden kuşkum yoktur” sözleriyle kutladı.