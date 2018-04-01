Yapı Kredi Leasing dijitalleşmeye yoğunlaştı



Sektörün ilk mobil uygulamasını hayata geçiren Yapı Kredi Leasing, web sitesini de müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak teknolojilerle yeniledi. Dijitalleşmenin dinamik yapısının sektöre hız kazandırmasını beklediklerini söyleyen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun şöyle konuştu: “Yapı Kredi Leasing olarak farkımızı, tıpkı Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi gibi dijital alana da taşıyoruz. Bu kapsamda sektörün ilk mobil uygulamasını hayata geçirdik. Müşterilerimiz artık Yapı Kredi Leasing uygulamasını indirerek diledikleri her yerden leasing işlemlerini görüntüleyebiliyor. Depolarımızda yer alan makinelerin üzerindeki QR kodu okutarak mobil uygulamamız üzerinden en hızlı şekilde ilanlara ulaşıp, yerinde teklif verebiliyor.” Torun, ayrıca ‘ykleasing.com.tr’de müşterilerin günlük işlemlerini yönettiği online işlemler platformunu daha kullanıcı dostu bir yaklaşımla geliştirdiklerini ve online işlemler hizmetinden faydalanan müşterilerde yüzde 13’lük bir artış gözlemlediklerini söyledi. İkinci el makinelerin tekrar ekonomiye kazandırılmasında dijital platformlarının önemli katkısı olduğunu belirten Torun, “Web sitemizdeki ikinci el makine ekipman satış platformunda yaklaşık 3.500 kullanıcımız bulunuyor. Yenilediğimiz bu platform üzerinden satılık iş makineleri, araçlar, farklı sektörlere hitap eden makine ve ekipmanlar için online olarak teklif toplanabiliyor. Alıcılar, güvenli bir şekilde, şeffaf bir ortamda tekliflerini ileterek ilgilendikleri makineleri satın almak üzere rekabete girebiliyor” bilgisini verdi.



Torun, Yapı Kredi Leasing’in 2017 performansı ile ilgili de şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye geneline yayılmış 14 bölgemiz, teknolojiye yaptığımız yatırımlar, müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerimiz neticesinde sektörde en fazla işleme imza atan şirket olduk ve liderliğimizi sürdürdük. 2017 yılı sonunda 10.8 milyar TL leasing alacağı ile yüzde 20.7 oranında pazar payına ulaşarak, kesintisiz liderliğimizi 9. yıla çıkardık. Sene içinde, toplam 3.227 adet sözleşme imzalayıp, 4.1 milyar TL tutarında yeni işlem hacmi yaratarak bir önceki yıla göre yüzde 33 oranında büyüme sağladık. Liderliğimizi sürdürerek, üretimi desteklemeye, ülke ekonomisinin büyümesine destek olmaya bu yıl da devam edeceğiz.”