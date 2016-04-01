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01 Nisan 2016 Cuma 08:00
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Yapı Kredi’den Self Servis World

Yapı Kredi, World Üye İşyerleri’ne yönelik yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Self Servis World kampanya hizmeti ile World Üye İşyerleri artık kendi puan ve indirim kampanyalarını kendileri oluşturabilecek.

Yapı Kredi'den Self Servis World
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Yapı Kredi Bireysel Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri Grup Direktörü Serkan Ülgen, şunları söyledi: “Ekonominin can damarı olan KOBİ’lere ve tüm World üye işyerlerimize yönelik kurguladığımız, Self Servis World ile müşterilerimiz kolay bir şekilde kendi kampanyalarını tasarlayabilecek, milyonlarca World-card müşterisi arasından kendilerine en uygun hedef kitleyi seçebilecekler. Ayrıca kampanyalarını istedikleri iletişim kanalıyla tercih ettikleri görsellerle hedef kitlelerine duyurabilecekler.
Kampanya sonuçlarını da takip edebilecek müşterilerimiz bu sayede gelecekte yapmayı düşündükleri çalışmaları bu verilere göre kurgulayabilecekler. Sektörde fark yaratan bu hizmetimiz ile müşterilerimizin bilinirliklerine ve satışlarına pozitif bir etki yaratmayı hedefliyoruz.” Self Servis World hizmetinden yararlanmak için firmaların öncelikle Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi’ndeki Üye İşyeri Menüsü’nden Self Servis World’e girmeleri gerekiyor. Sonrasında firmalar “Akıllı Kitle Seçimi Uygulaması” sayesinde mağazaları için en uygun Worldcard müşterilerine kampanya oluşturma sürecine başlayabiliyor.
Puan ya da indirim şeklinde hedeflerine uygun olduğunu düşündükleri kampanya ödül türünü seçebiliyorlar. Oluşturdukları kampanyaları da SMS veya e-posta ile hedef kitlelerine duyurabiliyor, alternatif görseller ile kampanya duyurumlarını renklendirebiliyorlar. 
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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Yapı KrediSelf Servis WorldSerkan ÜlgenKobi

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