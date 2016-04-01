Yapı Kredi’den Self Servis World
Yapı Kredi, World Üye İşyerleri’ne yönelik yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Self Servis World kampanya hizmeti ile World Üye İşyerleri artık kendi puan ve indirim kampanyalarını kendileri oluşturabilecek.
Kampanya sonuçlarını da takip edebilecek müşterilerimiz bu sayede gelecekte yapmayı düşündükleri çalışmaları bu verilere göre kurgulayabilecekler. Sektörde fark yaratan bu hizmetimiz ile müşterilerimizin bilinirliklerine ve satışlarına pozitif bir etki yaratmayı hedefliyoruz.” Self Servis World hizmetinden yararlanmak için firmaların öncelikle Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi’ndeki Üye İşyeri Menüsü’nden Self Servis World’e girmeleri gerekiyor. Sonrasında firmalar “Akıllı Kitle Seçimi Uygulaması” sayesinde mağazaları için en uygun Worldcard müşterilerine kampanya oluşturma sürecine başlayabiliyor.
Puan ya da indirim şeklinde hedeflerine uygun olduğunu düşündükleri kampanya ödül türünü seçebiliyorlar. Oluşturdukları kampanyaları da SMS veya e-posta ile hedef kitlelerine duyurabiliyor, alternatif görseller ile kampanya duyurumlarını renklendirebiliyorlar.