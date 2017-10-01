Yapı Ürünleri Üreticileri, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya geldi

Elvan, yapı malzemeleri sektörünün ülke için oluşturduğu istihdam ve katma değere ek olarak, önemli bir ihracat potansiyeline de sahip olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle çimento ihracatında önemli bir konumda olan ülkemiz, uluslararası piyasalarda konumunu güçlendirerek yapı malzemesi ihracatını çok daha ileri seviyelere çıkarmayı hedeflemektedir. Yapı malzemeleri sektöründe büyük ölçüde yerli hammadde kullanılmaktadır. Net ihracat fazlası veren sektör, ülkemize döviz girdisi sağlamaktadır. Özellikle çimento, hazır beton, kireç sektörlerinde 2010-2016 yılları arasında toplam olarak 6 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirilmiştir. Buna karşın aynı dönemde bu malzemeler bazında ithalat toplamı 170 milyon dolar dolaylarındadır. Bu ciddi bir başarıdır” bilgisini verdi.

Türkiye’nin Çin ve ABD’den sonra en çok beton üreten üçüncü ülke konumunda bulunduğunu aktaran Elvan, beton yol kullanım öneri tekliflerine açık olduklarının da altını çizdi. Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün şunları söyledi: “Beton ve beton bariyer teknolojilerinden yeterince faydalanılması halinde her 3 yılda bir Avrasya Tüneli Projesi kadar tasarruf sağlanabilir. Bu nedenle beton yolların alternatif bir seçenek olarak kullanılması gündemimizde yer almalı.’’