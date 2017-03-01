YASED’in yeni dönem yönetim kurulu belirlendi



Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Şubat 2015’ten bu yana yürüttüğü YASED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçildi. YASED’in yeni Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Ümit Danışman, Aslı Başgöz, Aylin Somersan Coqui, Ayşem Sargın, Burak Aydın, Canan Özsoy, Ebru Özdemir, Emin Fadıllıoğlu, Felix Allemann, Harm Goossens, Hasan Alp Alemdar, Haydar Yenigün, Meral Eredenk, Murat Kansu, Serkan Kartal, Sinan Şahinbaş, Steven Young, Tankut Turnaoğlu ve Ziya Erdem.

Genel Kurul’da konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Türkiye ekonomisini uluslararası doğrudan yatırımların desteğiyle büyütme planımız var. Türkiye’nin uluslararası sermayeye ihtiyacı var. Ekonomik büyüme için bu bir zorunluluk. Türkiye, sürdürülebilir bir şekilde yıllık yüzde 6 ve üzerinde bir hızla büyümesi gereken bir ülke. Bu büyüme performansını yakalamak için uluslararası doğrudan yatırım çekmemiz gerekiyor” dedi.