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01 Mart 2017 Çarşamba 08:00
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YASED’in yeni dönem yönetim kurulu belirlendi

Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımların yaklaşık yüzde 75’ini temsil eden Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), önümüzdeki iki yıl boyunca görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulları’nın seçildiği 36’ıncı Genel Kurul toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

YASED'in yeni dönem yönetim kurulu belirlendi
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Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Şubat 2015’ten bu yana yürüttüğü YASED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçildi. YASED’in yeni Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Ümit Danışman, Aslı Başgöz, Aylin Somersan Coqui, Ayşem Sargın, Burak Aydın, Canan Özsoy, Ebru Özdemir, Emin Fadıllıoğlu, Felix Allemann, Harm Goossens, Hasan Alp Alemdar, Haydar Yenigün, Meral Eredenk, Murat Kansu, Serkan Kartal, Sinan Şahinbaş, Steven Young, Tankut Turnaoğlu ve Ziya Erdem.
Genel Kurul’da konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Türkiye ekonomisini uluslararası doğrudan yatırımların desteğiyle büyütme planımız var. Türkiye’nin uluslararası sermayeye ihtiyacı var. Ekonomik büyüme için bu bir zorunluluk. Türkiye, sürdürülebilir bir şekilde yıllık yüzde 6 ve üzerinde bir hızla büyümesi gereken bir ülke. Bu büyüme performansını yakalamak için uluslararası doğrudan yatırım çekmemiz gerekiyor” dedi. 

 

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