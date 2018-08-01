01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00 Bu haber 634 kez okundu.
Yeni Kalder Genel Koordinatörü; Tuğrul Fadıllıoğlu
Mükemmellik kültürünü yaşamın her alanına yaymak ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarını ‘EFQM Mükemmellik Modeli’ çerçevesinde 27 yıldır istikrar ve başarıyla sürdüren Türkiye Kalite Derneği’nde (KalDer) Genel Koordinatörlük görevine Tuğrul Fadıllıoğlu atandı.
Çalışma hayatına Arçelik A.Ş.’de Tasarım Mühendisi olarak başlayan Tuğrul Fadıllıoğlu; Kalıphane Şefi, Teknik Müdür, Kalite Güvence Müdürü, İşletme Müdürü ve Ürün Direktörü, sonra Koç Holding CRM şirketi; Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’de önce Genel Müdür Yardımcısı, sonra Genel Müdür, ardından Koç Holding şirketi olan ve satınalma konusunda faaliyet gösteren Zer A.Ş.’de Genel Müdür oldu, halihazırda İnci Holding’e bağlı ISM Makine Elektrik Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi. KalDer’in kuruluşunu takiben Ödül Denetçiliği, KÖYK (TMÖYK) Üyeliği ve KalDer İzmir Şube Kurucu Başkanlığı görevleri ile KalDer’e emek veren Fadıllıoğlu evli ve iki çocuk babası.