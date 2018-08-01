01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00

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Yeni Kalder Genel Koordinatörü; Tuğrul Fadıllıoğlu

Mükemmellik kültürünü yaşamın her alanına yaymak ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarını ‘EFQM Mükemmellik Modeli’ çerçevesinde 27 yıldır istikrar ve başarıyla sürdüren Türkiye Kalite Derneği’nde (KalDer) Genel Koordinatörlük görevine Tuğrul Fadıllıoğlu atandı.