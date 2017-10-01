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01 Ekim 2017 Pazar 08:00
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Yıldız Teknopark Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne katıldı

Yıldız Teknopark, 6-7 Eylül tarihleri arasında Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne katıldı.

Yıldız Teknopark Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'ne katıldı
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Zirvede, Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Inovenso firmasının taramalı elektron mikroskobu, Katı Hal Arge’nin çocuklar için geliştirdiği üç boyutlu yazıcısı, Medron Medikal’in akıllı baret sistemi, Yalçın Enerji’nin enerji tasarrufu sağlayan güneş perdesi ve YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Bekir Şener’in NablaVR Sanal Gerçeklik Simülasyonları Ar-Ge projesi sergilendi.
Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. Mesut Güner, “Düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumuz zirvede teknoparkımızın başarılı firmaları ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin projesini sergilemekten dolayı gururluyuz” dedi.

 

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Yıldız Teknoparkİnovasyon Zirvesi
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