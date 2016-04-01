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01 Nisan 2016 Cuma 08:00
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“Yumruk sıkarsak el sıkışamayız”

Reklamverenler Derneği’nin (RVD) 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı, gerçekleştirildi. RVD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, “Sektörü kollamalı, gerekenleri yapmalıyız.

'Yumruk sıkarsak el sıkışamayız”
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7 milyar TL olan Türkiye reklam yatırımlarının 7 milyar dolar olma potansiyelinin idraki içinde olmalıyız” dedi. Ahmet Pura, şunları söyledi:“Tüm ölçümlemeleri bilinçli ve sürdürülebilir konuma taşımalıyız. Tüm paydaşların biraraya geldiği Reklam ve İletişim Federasyonu oluşturup sektöre ve tüketiciye olumlu görüntü vermeliyiz.”
Genel Kurul’da seçilen Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri Mart 2018’e kadar görev yapacak.

Yönetim Kurulu Üyeleri:
- Ahmet G. Pura  (Colgate Palmolive)
- Murat Göllü (Akbank)
- Mehmet Ali Akarca (Türk Telekom)
- Oya Canbaş (Bayer)
- Osman Hakan Turalı (B/S/H)
- Sinan Cem Şahin (Coca Cola)
- Ayşen Akalın (Eczacıbaşı)
- Zeynep Dipçin Akdoğan (Eti)
- Gökhan Akça (Koç Zer)
- Neşe Yazıcıoğlu Kavakçı (Nestle)
- Gülsün Yeşim Koçyiğit (Pınar)
- Onur Yaprak (P&G)
- Bahar Uçanlar (Turkcell)
- Suat E. Sözen (İş Bankası)
- Murat Zengin (Uludağ)
- Aslı Kölükfakı (Unilever)
- Gizem Keçeci (Vodafone)
- Başak Kluznick (Yıldız Holding)
- Asaf Ardak (Oyak)
- Beyza Kapu (L’Oréal)
- İ. Caner Tunaman (Reckitt Benckiser)
- Ergun Ermutlu (Sütaş)
- Deniz G.Utkutan (Kimberly Clark)
- Başak Melik (Johnson&Johnson)
- Fatma Şeyma Barçın (Danone)
- Melis Yürüten (Shell)
- M. Alpagut Çilingir (FritoLay)
- Tunç Mehmet Berkman (Vestel)
- Tanju Kaya (Denizbank)
- Gamze Şulen (Mercedes Benz)

Denetleme Kurulu Üyeleri:
- M. Orhan İdil (Hayat Kimya)
- Gül Yıldız (Evyap)
- Özlem Akbayır (Arçelik)
- Gökçe Say Alat (ING Bank)
- Arzu Deniz Aksoy (BASF)
- Gökçe Kunt (Atasun)

Disiplin Kurulu:
- Hakan Uyanık (Eczacıbaşı)
- S.Gamze Çuhadaroğlu (Numil)
- Bülent Gürcan (Teknosa) 
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Reklamverenler DerneğiRVDAhmet Pura

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