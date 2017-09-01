Yurtdışında çalışmak mutluluk getirmiyor



Sonuçlar, uluslararası kariyer imkanlarını değerlendirmek için farklı ülkelerde çalışan kişilerin kendilerini pek çok alanda memleketlerinde olduğundan daha mutsuz hissettiğini ortaya koyuyor. Gurbette çalışanların ‘Mutluluk Düzeyi Endeksi’ skorları, memleketlerinde çalışanlarınkine kıyasla 1.8 puan daha düşük çıkarken farklı bir ülkeye yerleştikten sonra en çok düşüş gösteren alanın, yüzde 9.4’le aile üyelerinin genel mutluluk seviyesi olduğu görülüyor.

Cigna Uluslararası Pazarlar Başkanı Jason Sadler, sonuçları şöyle değerlendiriyor: “Araştırmamız, farklı ülkelerde çalışan kişilerin pek çok alanda tedirginlik yaşadığını ortaya koyuyor. Örneğin istisnasız bir şekilde tüm gurbetçiler, kendilerinin ve ailelerinin bir sağlık sorunu yaşaması ihtimalinden endişe duyuyor. Bu durumun başlıca sebeplerinden biri, işverenlerin sağlık alanındaki beklentileri karşılamakta yetersiz kalması."