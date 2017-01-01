Yüzde 100 yerli Avenue EV ‘yola çıktı’

Global ihtiyaçlar göz önüne alınarak, çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor. 8 dakikada tam şarja ulaşabilen hızlı şarj özelliği sayesinde duraklarda kısa süreli şarjlarla kesintisiz hizmet sunuyor. Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı ve son teknolojiyle donatıldı. Klima sistemleri ile yolcu kabini hem soğuk hem de sıcak havalarda konforlu seyahat imkanının yanısıra araç içi internet ve veri bağlantısı opsiyonu da sunuyor. Araç, tek şarjla 50-70 km gidebiliyor.
Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul basın toplantısında şunları söyledi: “Yüzde 100 Türk mühendislerince geliştirilen bu otobüs; yüksek verimli, hafif ve yüzde 100 yerli çekiş sistemiyle dikkat çekiyor. Bu başarılı işbirliği bize büyük gurur veriyor.”