﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ocak 2017 Pazar 08:00
Bu haber 667 kez okundu.

Yüzde 100 yerli Avenue EV ‘yola çıktı’

TEMSA ve ASELSAN güçlerini birleştirdi. İki kuruluş, Türk otomotiv sanayiinde ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsü Avenue EV’i geliştirdi.

Yüzde 100 yerli Avenue EV ‘yola çıktı'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Çevreci ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken Avenue EV; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Orhan Akbaş, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Üçüncü, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Y. Suat Bengür’ün katılımıyla tanıtıldı.
Global ihtiyaçlar göz önüne alınarak, çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor. 8 dakikada tam şarja ulaşabilen hızlı şarj özelliği sayesinde duraklarda kısa süreli şarjlarla kesintisiz hizmet sunuyor. Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı ve son teknolojiyle donatıldı. Klima sistemleri ile yolcu kabini hem soğuk hem de sıcak havalarda konforlu seyahat imkanının yanısıra araç içi internet ve veri bağlantısı opsiyonu da sunuyor. Araç, tek şarjla 50-70 km gidebiliyor.
Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul basın toplantısında şunları söyledi: “Yüzde 100 Türk mühendislerince geliştirilen bu otobüs; yüksek verimli, hafif ve yüzde 100 yerli çekiş sistemiyle dikkat çekiyor. Bu başarılı işbirliği bize büyük gurur veriyor.”

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
AvenueTemsaAselsanDinçer ÇelikCEOZafer Kurtul

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Akıllı şehirler Türkiye’ye yılda 30 milyar TL kazandıracak Akıllı şehirler Türkiye’ye yılda 30 milyar...
Sabancı Holding’de bayrak değişimi Sabancı Holding’de bayrak değişimi
TÜBİTAK ile Malezya SIRIM işbirliği yapacak TÜBİTAK ile Malezya SIRIM işbirliği yapacak
“İhracat seferine ABD’den başlayacağız” “İhracat seferine ABD’den başlayacağız”
“KGF’nin devreye girmesiyle reel sektöre yeni kredi kaynağı oluşacak” “KGF’nin devreye girmesiyle reel sektöre yeni...
Albaraka Türk’e İngiltere’den ödül Albaraka Türk’e İngiltere’den ödül
Yukarı Çık

Akıllı şehirler Türkiye’ye yılda 30 milyar...
Vodafone, Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından hazırlanan, Türkiye’nin en kapsamlı “Akıllı...

Haberi Oku