﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ağustos 2017 Salı 08:00
Bu haber 628 kez okundu.

Zeybekci TMB toplantısına katıldı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Gündem Toplantısı’nın konuğu oldu. Zeybekci, “2017 ilk yarısındaki performansımız şu anda 6 milyar dolar. Yılsonu itibarıyla bu hedefi 15 milyar dolar olarak koyuyoruz” dedi.

Zeybekci TMB toplantısına katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Ekonomi yönetimi olarak sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde ihracata dayalı bir büyüme hedeflediklerini vurgulayan Zeybekci, “Bizim en önemli çıpalarımızdan biri de inşaat sektörü, müteahhitlik sektörüdür. Yurtdışındaki en önemli ihracat kalemi müteahhitlik sektörüdür” diye konuştu.
Türk müteahhitlerinin dünyanın her yerinde bugüne kadar 9 binin üzerinde, yaklaşık 350 milyar dolarlık proje ürettiklerini ve dünyada 2 numara olduklarına dikkat çeken Zeybekci şöyle konuştu: “Artık yeni şeyler söylemek lazım. Gidip bir yerde demiryolunu yapıp, hastane, otoyol, stadyum yapıp, okulları yapıp çekip gelmek değil… Artık çok da fazla olmayan rakiplerimiz paket halinde çalışıyor. Bizim de aynı paketi yapmamız lazım. İhtiyacı yaratmamız lazım. Örneğin; Afrika pazarı inanılmaz bir potansiyel. İhtiyaçlarının ne olduğunun farkında değiller. Artık bizim oralara, paketle, teknolojiyle, ihtiyacı yaratarak, finans çözümlerini yaparak gitmemiz lazım. Sonrasında da yaptığımız bu projeleri işletmemiz lazım. Türkiye olarak bu konuda son derece başarılıyız.”
TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün “Tüm iş dünyasında egemen olan beklenti, gerilimi azaltacak, normalleşmeyi sağlayacak bir iklimin oluşturulması; sıranın artık ekonomiye gelmesi” dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Türkiye Müteahhitler BirliğiNihat ZeybekçiEkonomi Bakanı Nihat ZeybekciTMB
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Türkiye'nin ‘İlk 500 Bilişim Şirketi’ açıklandı Türkiye'nin ‘İlk 500 Bilişim Şirketi’...
Dünya ticaretinden yüzde 1.5 pay gerçekçi bir hedeftir Dünya ticaretinden yüzde 1.5 pay gerçekçi bir...
Google SOS Uyarıları, kriz anlarında yardımcı oluyor Google SOS Uyarıları, kriz anlarında yardımcı...
İTÜ ARI Teknokent firmalarının başarısı BEETECH ile taçlandı İTÜ ARI Teknokent firmalarının başarısı BEETECH...
Moskova’ya Türk Ticaret Merkezi kurulması planlanıyor Moskova’ya Türk Ticaret Merkezi kurulması planlanıyor
TÇMB’den poroz beton kullanım önerisi TÇMB’den poroz beton kullanım önerisi
Yukarı Çık

banner199

Türkiye'nin ‘İlk 500 Bilişim Şirketi’...
Türkiye’de 18. kez düzenlenen 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Bilgi...

Haberi Oku