Ziraat Bankası, sürdürülebilir üretimin finansmanında iddialı

2016 yılsonu itibariyle Ziraat Bankası tarafından kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 37’sinin yatırıma yönelik harcamalardan oluştuğunu ifade eden Göğebakan, “Geçen yıl tarımsal yatırım kredilerimizdeki artış yüzde 22, işletme kredilerimizdeki artış ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Yatırım harcamalarının içinde yine tarımsal mekanizasyona, özellikle traktör alımına yönelik krediler ön plana çıkmaktadır. Öte yandan, üreticilerimizin ihtiyaçlarına uygun koşullarla geliştirdiğimiz ve faiz indirimi (sübvansiyon) uygulamaları dışında kullandırdığımız kredilere olan ilgi de doğru çözüm üretildiğinde üreticilerin istek ve taleplerinin karşılanabildiğini göstermesi açısından memnuniyet vericidir. Sübvansiyon uygulamaları dışında kullandırdığımız tarım kredileri yüzde 49’luk bir artışla 10 milyar lirayı aşmıştır. Sübvansiyon uygulanan kredilerimiz bir kenarda tutulsa dahi bu rakamla da Ziraat Bankası sektör lideri olmaya devam etmektedir” bilgisini verdi.
Göğebakan, Ziraat Bankası olarak 2017 yılında da üreticilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini belirterek, “2017 yılında hayvancılık, meyve bahçesi tesisi, örtüaltı tarımı, tarımsal mekanizasyon, yağlı tohumlu bitkilerin yetiştiriciliği, yurt içinde sertifikalı tohum yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposu yatırımları gibi alanlar öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır” açıklamasını yaptı.