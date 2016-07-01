Acıbadem’den Bulgaristan çıkarması
Acıbadem’in Bulgaristan’ın en büyük sağlık sunucularından Tokuda Grup ve City Clinic Grup’u satın alması, Bulgaristan Rekabeti Koruma Kurulu tarafından onaylandı, hisse devri anlaşması resmi olarak tamamlandı.
Acıbadem’in Bulgaristan’ın en büyük sağlık sunucularından Tokuda Grup ve City Clinic Grup’u satın alması, Bulgaristan Rekabeti Koruma Kurulu tarafından onaylandı, hisse devri anlaşması resmi olarak tamamlandı.
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