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SAĞLIK:
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01 Temmuz 2016 Cuma 08:33
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Acıbadem’den Bulgaristan çıkarması

Acıbadem’in Bulgaristan’ın en büyük sağlık sunucularından Tokuda Grup ve City Clinic Grup’u satın alması, Bulgaristan Rekabeti Koruma Kurulu tarafından onaylandı, hisse devri anlaşması resmi olarak tamamlandı.

Acıbadem'den Bulgaristan çıkarması
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Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, “Bulgaristan’da, Acıbadem City Clinic markası altında 4 hastane ve 4 tıp merkeziyle yılda 1 milyondan fazla hastaya, nitelikli sağlık hizmeti sunacağız” dedi.
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Acıbadem’in BulgaristanTokuda GrupCity Clinic GrupAcıbadem Sağlık GrubuMehmet Ali Aydınlar

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