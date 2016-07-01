01 Temmuz 2016 Cuma 08:33

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Acıbadem’den Bulgaristan çıkarması

Acıbadem’in Bulgaristan’ın en büyük sağlık sunucularından Tokuda Grup ve City Clinic Grup’u satın alması, Bulgaristan Rekabeti Koruma Kurulu tarafından onaylandı, hisse devri anlaşması resmi olarak tamamlandı.