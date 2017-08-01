Dünyanın en büyük hastanelerinden biri Rönesans ile İkitelli’ye geliyor!





1 milyon m2’nin üzerinde inşaat alanına sahip olacak Hastane, 2.700 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük hastaneleri arasına girecek, faaliyete geçtiğinde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacak, 2.000’den fazla sismik izolatörü ile tamamlandığında dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olacak. Böylece deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini aksama olmadan yerine getirebilecek.

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ve Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu’nun evsahipliğinde düzenlenen törende, projenin yüzde 30 ortağı Japon Sojitz, projenin ana finansörü Japon Devlet Bankası JBIC (Japan Bank for International Corporation), kredi verenlere sigorta sağlayan Japon devlet kuruluşu NEXI ile Japon kredi kuruluşları; SMBC, BTMU, DAİ-İCHİ, NİSSAY, SCB ve IYO BANK’ın üst düzey yetkilileri de yer aldı. Yaklaşık 163 milyar Japon Yeni tutarında kredi sağlanacak ve toplam yatırım tutarı 203 milyar Japon Yeni olacak hastanenin 2020 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Yanıkömeroğlu, bu yatırımla dünyanın en büyük hastanelerinden birini İkitelli’de inşa etmek için ilk adımı attıklarını belirtti.