01 Eylül 2017 Cuma 08:37

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Kan ve kök hücreden yapay deri üretti

Türk Bilimadamı Prof.Dr. Ercüment Ovalı, “Kan ve Kök Hücreden Yapay Deri Üretimi” ile dünyanın prestijli tıp ödüllerinden, ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nin ‘En İyi Deneysel Araştırma’ ödülünü aldı.