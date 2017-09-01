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01 Eylül 2017 Cuma 08:37
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Kan ve kök hücreden yapay deri üretti

Türk Bilimadamı Prof.Dr. Ercüment Ovalı, “Kan ve Kök Hücreden Yapay Deri Üretimi” ile dünyanın prestijli tıp ödüllerinden, ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nin ‘En İyi Deneysel Araştırma’ ödülünü aldı.

Kan ve kök hücreden yapay deri üretti
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Türkiye’nin “ilk yerli deri üretimi” olan buluş, ülkemizde her yıl yanık nedeniyle tedavi gören 1 milyonu aşkın hastaya da umut veriyor.  Kök hücre ve hücresel tedavi alanında çalışmalarıyla dünya çapında başarılara imza atan Acıbadem Altunizade Hastanesi Kemik İliği Nakli Ekibi’nden Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı ve Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı Direktörü Prof.Dr. Ercüment Ovalı, “Ülkemiz adına gurur verici olan bu ürünü kısa sürede DermoTürk adıyla hastaların hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diyor. Ovalı ve beraberindeki Türk bilimadamları, 8 Ekim’de Orlando’da düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. 

 

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Ercüment OvalıYapay Deri
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