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01 Ekim 2017 Pazar 08:32
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“Kilonuz kariyerinizi etkilemesin”

Acıbadem Ankara Hastanesi Psikoloğu M. Bülent Baykal, kiloları çok yüksek insanların özellikle de kadınların negatif ayrımcılığa maruz kaldıklarını anlattı.

'Kilonuz kariyerinizi etkilemesin”
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Bazı iş ortamlarından insanların aşırı kiloları sebebiyle terfi alamadıklarını belirten Baykal, araştırmaların aşırı kilolu ve obez insanların, daha az çekici, davranışlarını daha az kontrol edebilen, daha az zeki, başarısız, sıkıcı, tembel olarak algılandıklarını gösterdiğinden sözetti. Baykal, her ortamda olumsuz davranışlara maruz kalan bu kişilerin kilo vermek istediklerini ancak diyetisyen ve psikolog desteğini alamazlarsa başarı yüzdelerinin çok azaldığını ve depresyon sıklığının arttığını açıkladı.

 

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