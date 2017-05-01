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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:32
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Kronik ağrılardan “Nöralterapi” ile kurtulun

Farklı tedavi teknikleri uygulamasına rağmen geçmeyen ağrılara yönelik alternatif bir yöntem bulunuyor.

Kronik ağrılardan 'Nöralterapi” ile kurtulun
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İstinye Üniversite Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özgür Taşpınar bio-elektriksel hasarları tedavi etmek amacıyla enjeksiyon yöntemi ile uygulanan “Nöralterapi” yönteminin hastaya özel, bütüncül, bilimsel, doğal, yan etkisiz bir tedavi yaklaşımı olduğunu söyledi. Taşpınar, hemen hemen her hastalıkta kullanılabilen ve vücudun tamir sistemlerini de harekete geçirerek bedenin kendi kendisini tedavi etmesine izin veren Nöralterapi ile kronik, yani geçmeyen ağrılardan kurtulabilindiğini aktardı.

 

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İstinye Üniversite HastanesiDr. Özgür TaşpınarÖzgür Taşpınar
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