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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:33
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Ödeme karşı 8 etkin öneri

Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Uysal, basit yaşam değişikliklerinin ödemi azalttığına dikkat çekiyor:

Ödeme karşı 8 etkin öneri
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“Tuzu azaltın. Hareketinizi arttırın. İlaçlarınızı gözden geçirin. Karbonhidratı azaltın. Adet dönemlerinize dikkat edin. Kiraz, ananas, kayısı, maydanoz ve salatalık vücuttan su atıcı özelliği olan gıdalara ağırlık verin. Alkol, kola, şekerli meyve suları gibi ödemi arttırabilecek içeceklerden uzak durun, günlük en az  2.5 litre su içmelisiniz. Yoğurt ve kefir tüketin.”

 

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Dr. Özkan UysalAcıbadem International Hastanesi
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