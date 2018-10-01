Ödeme karşı 8 etkin öneri

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:33 Bu haber 612 kez okundu.

“Tuzu azaltın. Hareketinizi arttırın. İlaçlarınızı gözden geçirin. Karbonhidratı azaltın. Adet dönemlerinize dikkat edin. Kiraz, ananas, kayısı, maydanoz ve salatalık vücuttan su atıcı özelliği olan gıdalara ağırlık verin. Alkol, kola, şekerli meyve suları gibi ödemi arttırabilecek içeceklerden uzak durun, günlük en az 2.5 litre su içmelisiniz. Yoğurt ve kefir tüketin.”