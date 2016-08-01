Siemens Sağlık Çözümleri Girne’de

Siemens Sağlık’ın üniversite hastanelerine yönelik en yeni projelerinden biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilecek. Proje ile Siemens Sağlık, Girne Üniversitesi’ne MR, bilgisayarlı tomografi, ultrason, X-ray cihazları, anjiyografi cihazları gibi çok geniş bir kapsamda ürün temin edecek.

Girne Üniversitesi bünyesindeki Dr. Suat Günsel Tıp Fakültesi Hastanesi 15 Kasım’da hizmete girecek. Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Tümer Garip, toplam 50 milyon TL değerindeki projenin ilk aşaması için imzalar atıldığını söyledi. İmza törenine katılan Siemens Sağlık Türkiye Görüntüleme Ülke Lideri Enis Sonemel de bu projenin bir parçası olmaktan dolayı heyecan duyduklarını ifade etti.