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SAĞLIK:
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01 Aralık 2016 Perşembe 08:28
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Zade Vital’den COMBO FIT ve COMBO SPORT

Zade Vital kilo vermek isteyenlere özel geliştirdiği ürünleri bir pakette sunuyor.

Zade Vital'den COMBO FIT ve COMBO SPORT
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Zade Vital kilo vermek isteyenlere özel geliştirdiği COMBO FIT, yoğun spor yapanlara özel geliştirdiği COMBO SPORT ürünlerinde dört farklı doğal sağlık destek ürününü bir pakette sunuyor: Cold Press Aspir Yağı, Cold Press Çörek Otu Yağı, Cold Press Hindistan Cevizi Yağı ve Cold Press Keten Tohumu Yağı yumuşak kapsüllerini bir pakette toplayan COMBO FIT, vücudun temel ihtiyaçlarını karşılarken metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye destek oluyor. Cold Press Rüşeym Yağı, Cold Press Aspir Yağı, Cold Press Keten Tohumu Yağı, Omega 3 balık yağı kapsüllerini içeren COMBO SPORT ise antrenman sırası ve sonrası enerji dolu olmaya yardımcı oluyor.
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