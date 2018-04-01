“2017 Petkim’in yılı oldu”

Net karını bir önceki yıla göre yüzde 90 artırarak 1 milyar 389 milyon TL’ye yükselten Petkim’in faiz, amortisman ve vergi öncesi karı da (FAVÖK) yüzde 101 artarak 1 milyar 791 milyon TL’ye ulaştı. 2017 yılında yüzde 97 üretim kapasitesini yakalayan Petkim’in net satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artarak 7 milyar 364 milyar TL oldu.

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, yılın başında STAR Rafineri’ye dolaylı olarak yüzde 18 oranında ortak olmak için 500 milyon dolarlık bir tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Bu piyasa koşullarından mümkün olduğunca bağımsız olmak için böyle bir yatırım kararı aldık. Bu yıl içinde STAR Rafineri'nin devreye girmesiyle hammadde ihtiyacımızın tamamını oradan sağlayacağız. Bu da elimizi güçlendirerek yeni yatırımların önünü açacak. 2018 yılı zorlu olmakla birlikte Petkim’in verimlilik odaklı yeni başarılara imza attığı bir dönem olacak” dedi.