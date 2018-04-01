﻿
SEKTÖRDEN HABERLER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Nisan 2018 Pazar 08:31
Bu haber 535 kez okundu.

“2017 Petkim’in yılı oldu”

SOCAR Türkiye’nin iştiraki; Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim, 2017 finansal sonuçlarını açıkladı.

'2017 Petkim'in yılı oldu”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Net karını bir önceki yıla göre yüzde 90 artırarak 1 milyar 389  milyon TL’ye yükselten Petkim’in faiz, amortisman ve vergi öncesi karı da (FAVÖK) yüzde 101 artarak 1 milyar 791 milyon TL’ye ulaştı. 2017 yılında yüzde 97 üretim kapasitesini yakalayan Petkim’in net satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artarak 7 milyar 364 milyar TL oldu.
Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, yılın başında STAR Rafineri’ye dolaylı olarak yüzde 18 oranında ortak olmak için 500 milyon dolarlık bir tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Bu piyasa koşullarından mümkün olduğunca bağımsız olmak için böyle bir yatırım kararı aldık. Bu yıl içinde STAR Rafineri'nin devreye girmesiyle hammadde ihtiyacımızın tamamını oradan sağlayacağız. Bu da elimizi güçlendirerek yeni yatırımların önünü açacak. 2018 yılı zorlu olmakla birlikte Petkim’in verimlilik odaklı yeni başarılara imza attığı bir dönem olacak” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
STAR RafineriSOCAR TürkiyeAnar MammadovPetkim Genel Müdürü
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
OPET’ten toplam 200 milyon TL tutarında tahvil ihracı OPET’ten toplam 200 milyon TL tutarında tahvil...
Schneider Electric, hedeflerini tutturdu Schneider Electric, hedeflerini tutturdu
Aygaz TMS’de üç yıldır üst üste lider Aygaz TMS’de üç yıldır üst üste lider
Zorlu Enerji’den Gaziantep’e yatırım Zorlu Enerji’den Gaziantep’e yatırım
BP Türkiye’nin “2017 Yılı Müteahhit SEÇ-G Ödülleri” sahiplerini buldu BP Türkiye’nin “2017 Yılı Müteahhit SEÇ-G...
İnosolar, Alman teknolojisini Türkiye'ye getirecek İnosolar, Alman teknolojisini Türkiye'ye getirecek
Yukarı Çık

banner199

OPET’ten toplam 200 milyon TL tutarında tahvil...
Akaryakıt sektörünün hızla büyüyen güçlü ve yenilikçi markası OPET, ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Haberi Oku