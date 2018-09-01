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01 Eylül 2018 Cumartesi 08:39
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Afrika’nın demiryolu köprüleri Türkiye’den

ViaCon Türkiye'nin 2017 yılında sadece Türkiye değil, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın da merkezi hâline gelme kararı aldığını açıklayan ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, "2019 yılı Ocak ayı itibari ile bu yönde faaliyetlere başlanılacak.

Afrika'nın demiryolu köprüleri Türkiye'den
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Şu an Afrika’da Sahra üstü bölgede faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Etiyopya’da yapılan demiryolu projesinin bütün menfez ve köprülerini Türkiye’de ürettik. Tanzanya’daki demiryolu projesine devam ediliyor. Cezayir’de demiryolu tünel projesini gerçekleştirdik. Eylül ayında Dubai’de ViaCon Türkiye’ye bağlı bir ofis açacağız" diye konuştu.
Türkistan’da ve Gürcistan’da büyük tünel projelerde anlaşma sağlamak üzere olduklarını aktaran Başar, şunları kaydetti: "Dubai’de yaptığımız otoyol üzerinde üst geçit köprüsü projemiz bu teknolojide yapılmış dünyanın en büyük köprüsü. Suudi Arabistan’da devam etmekte olan projemizi takip ediyoruz. İran’da 5-6 köprüden oluşan projemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çanakkale’de görüşmeye devam ettiğimiz projeler var. ViaCon Türkiye olarak ekolojik köprüler yaptık. Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve ekolojik köprüler önem kazanmaya başladı. Bu sektörde Avrupa’nın en büyüğü olan ViaCon dünyada ise ilk 3’ün içinde yer alıyor."

 

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