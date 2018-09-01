Türkistan’da ve Gürcistan’da büyük tünel projelerde anlaşma sağlamak üzere olduklarını aktaran Başar, şunları kaydetti: "Dubai’de yaptığımız otoyol üzerinde üst geçit köprüsü projemiz bu teknolojide yapılmış dünyanın en büyük köprüsü. Suudi Arabistan’da devam etmekte olan projemizi takip ediyoruz. İran’da 5-6 köprüden oluşan projemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çanakkale’de görüşmeye devam ettiğimiz projeler var. ViaCon Türkiye olarak ekolojik köprüler yaptık. Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve ekolojik köprüler önem kazanmaya başladı. Bu sektörde Avrupa’nın en büyüğü olan ViaCon dünyada ise ilk 3’ün içinde yer alıyor."
Afrika’nın demiryolu köprüleri Türkiye’den
ViaCon Türkiye'nin 2017 yılında sadece Türkiye değil, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın da merkezi hâline gelme kararı aldığını açıklayan ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, "2019 yılı Ocak ayı itibari ile bu yönde faaliyetlere başlanılacak.
Türkistan’da ve Gürcistan’da büyük tünel projelerde anlaşma sağlamak üzere olduklarını aktaran Başar, şunları kaydetti: "Dubai’de yaptığımız otoyol üzerinde üst geçit köprüsü projemiz bu teknolojide yapılmış dünyanın en büyük köprüsü. Suudi Arabistan’da devam etmekte olan projemizi takip ediyoruz. İran’da 5-6 köprüden oluşan projemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çanakkale’de görüşmeye devam ettiğimiz projeler var. ViaCon Türkiye olarak ekolojik köprüler yaptık. Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve ekolojik köprüler önem kazanmaya başladı. Bu sektörde Avrupa’nın en büyüğü olan ViaCon dünyada ise ilk 3’ün içinde yer alıyor."