Aras Kargo'nun hissedarı Austrian Post karını artırdı

2017 yılında şirketin gelirleri yüzde 2.3 oranında artarak 1 milyar 938.9 milyon Euro olarak gerçekleşirken, faiz ve vergi öncesi kârı (FVÖK) yüzde 2.7’lik artışla 207.8 milyon Euro’ya yükseldi. Austrian Post’tan yapılan açıklamada 2018 yılında da istikrarlı büyümenin sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi. Şirketin açıklamasında, geleneksel mektup postasının yerini e-maie bırakma trendinin sürdüğü, buna karşılık paket taşımacılığının oldukça önemli bir büyüme kaydettiğinin altı çizildi. Austrian Post‘un hem paketteki bu dinamik büyümeden, hem de internetten alışveriş trendindeki artıştan olumlu etkilendiği belirtildi. İnternetten alışveriş trendindeki yükselişin etkisiyle Austrian Post’un paket postasındaki büyüme oranı yüzde 17.7’ye ulaşırken genel pazar payı yüzde 45‘ten yüzde 47’ye çıktı.