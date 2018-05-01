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01 Mayıs 2018 Salı 08:40
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Aras Kargo'nun hissedarı Austrian Post karını artırdı

Temmuz 2013'te 125 milyon lira ödeyerek Aras Kargo'ya yüzde 25 ortak olan Austrian Post, 2017 yılının finansal sonuçlarını açıkladı.

Aras Kargo'nun hissedarı Austrian Post karını artırdı
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2017 yılında şirketin gelirleri yüzde 2.3 oranında artarak 1 milyar 938.9 milyon Euro olarak gerçekleşirken, faiz ve vergi öncesi kârı (FVÖK) yüzde 2.7’lik artışla 207.8 milyon Euro’ya yükseldi. Austrian Post’tan yapılan açıklamada 2018 yılında da istikrarlı büyümenin sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi. Şirketin açıklamasında, geleneksel mektup postasının yerini e-maie bırakma trendinin sürdüğü, buna karşılık paket taşımacılığının oldukça önemli bir büyüme kaydettiğinin altı çizildi. Austrian Post‘un hem paketteki bu dinamik büyümeden, hem de internetten alışveriş trendindeki artıştan olumlu etkilendiği belirtildi. İnternetten alışveriş trendindeki yükselişin etkisiyle Austrian Post’un paket postasındaki büyüme oranı yüzde 17.7’ye ulaşırken genel pazar payı yüzde 45‘ten yüzde 47’ye çıktı.

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Aras KargoAustrian PostAras Kargo HissedarıGeorg Pölzl
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