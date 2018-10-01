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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:37
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Aydınlı Grup yeni lojistik merkezinin temellerini attı

Aydınlı Grup Hazır Giyim A.Ş.’nin ihtiyaçlarını karşılamak ve daha etkin bir lojistik yapılandırmasının oluşturulması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan projenin temelleri atıldı.

Aydınlı Grup yeni lojistik merkezinin temellerini attı
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Bünyesinde yer alan U.S. Polo Assn., Cacharel ve Pierre Cardin markalarının depolama ve sevkiyat ihtiyaçlarının tek bir noktadan karşılanması amacıyla 110 dönümlük bir arazi üzerine kurulu 4 bloktan oluşan, Halkalı ve Çerkezköy gümrüklerine, Aydınlı Grup merkezine ve Tekirdağ limanına gönderim sağlayacak Silivri Lojistik Merkezi’nin inşaat çalışmalarına hızla devam ediliyor.
Aydınlı Grup bünyesinde yer alan Aydınlı İnşaat A.Ş. tarafından 2021 yılı sonu itibariyle tamamlanması planlanan Silivri Lojistik Merkezi, Grup’un 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Önümüzdeki 5 yıl içerisindeki ciro hedefini 2.8 milyar TL olarak açıklayan Grup, toplam ihracat payını yüzde 24’e çıkartarak 2023 yılında 672.3 milyon TL’lik ihracat hedefliyor. 
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Pierre CardinAydınlı Grup
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