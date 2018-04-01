Aygaz TMS’de üç yıldır üst üste lider

Bugüne kadar müşteri memnuniyeti ve bağlılığı konularında birçok ödüle layık görülen Aygaz, tüpgaz ve otogaz segmentlerinde “müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka” seçilerek, üç yıl üst üste müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka oldu. TMS Araştırması, 2017 yılında da Türkiye ekonomisine yön veren 11 sektörün kalite odaklı oyuncularını belirledi. TMS Endeksi, müşterinin davranışını “Markayı Tavsiye Etme” ve “Gelecekte Markayı Kullanmaya Devam Eğilimi” gibi metriklerden daha iyi açıklayan bütünlüklü bir endeks sunuyor.