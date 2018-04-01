﻿
SEKTÖRDEN HABERLER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Nisan 2018 Pazar 08:31
Bu haber 366 kez okundu.

Aygaz TMS’de üç yıldır üst üste lider

Otogaz ve tüpgaz markası Aygaz, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Ipsos ortaklığıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) araştırmasında liderliğini korudu.

Aygaz TMS'de üç yıldır üst üste lider
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bugüne kadar müşteri memnuniyeti ve bağlılığı konularında birçok ödüle layık görülen Aygaz, tüpgaz ve otogaz segmentlerinde “müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka” seçilerek, üç yıl üst üste müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka oldu. TMS Araştırması, 2017 yılında da Türkiye ekonomisine yön veren 11 sektörün kalite odaklı oyuncularını belirledi. TMS Endeksi, müşterinin davranışını “Markayı Tavsiye Etme” ve “Gelecekte Markayı Kullanmaya Devam Eğilimi” gibi metriklerden daha iyi açıklayan bütünlüklü bir endeks sunuyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Türkiye Müşterinin SesiKalDerTürkiye Kalite DerneğiAygaz TüpgazAygaz Otogaz
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
OPET’ten toplam 200 milyon TL tutarında tahvil ihracı OPET’ten toplam 200 milyon TL tutarında tahvil...
Schneider Electric, hedeflerini tutturdu Schneider Electric, hedeflerini tutturdu
“2017 Petkim’in yılı oldu” “2017 Petkim’in yılı oldu”
Zorlu Enerji’den Gaziantep’e yatırım Zorlu Enerji’den Gaziantep’e yatırım
BP Türkiye’nin “2017 Yılı Müteahhit SEÇ-G Ödülleri” sahiplerini buldu BP Türkiye’nin “2017 Yılı Müteahhit SEÇ-G...
İnosolar, Alman teknolojisini Türkiye'ye getirecek İnosolar, Alman teknolojisini Türkiye'ye getirecek
Yukarı Çık

banner199

OPET’ten toplam 200 milyon TL tutarında tahvil...
Akaryakıt sektörünün hızla büyüyen güçlü ve yenilikçi markası OPET, ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Haberi Oku