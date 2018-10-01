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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:36
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BHGE, SOCAR’a Varlık Performansı Yönetimi yazılımı sunuyor

Bir GE şirketi olan Baker Hughes (BHGE), her ikisi de Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’a ait olan STAR Rafineri A.Ş. (STAR) ve Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’ye (Petkim) verimlilik ve üretkenlik sağlamak amacıyla Varlık Performansı Yönetimi (APM) yazılımı sunuyor.

BHGE, SOCAR'a Varlık Performansı Yönetimi yazılımı sunuyor
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SOCAR Turkey Enerji A.Ş. COO’su Emil Eminov konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Yatırımlarımızın büyük bir kısmının yer aldığı Aliağa yarımadasında entegre bir varlık yönetimi sistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. BHGE ile bu uzun süreli anlaşmamız, maliyet verimliliğini ve üretkenliği artırırken Türkiye genelinde entegre bir enerji değeri tedarik zinciri oluşturulmasını destekleyecek.”

 

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