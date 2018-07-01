01 Temmuz 2018 Pazar 08:45 Bu haber 630 kez okundu.
Çorum için rüzgar tribünleri enerji üretmeye başladı
Çorum Belediyesi tarafından 2016’da düzenlenen kamu ihalesini İtalya’nın lisanssız segmentteki rüzgar türbini üreticisi LEITWIND kazanmıştı. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, projede gelinen aşamayı şöyle anlattı:
“Yaptığımız başvurular sonucunda bağlantı izinlerini aldık. İhaleyi kazanan firma, türbinlerin yapımı ve 2 yıl garanti ile birlikte türbinlerin bakım ve onarımını 12 yıl süreyle devam ettirecek. Dört adet rüzgar türbinimizle artık enerji üretimine başladık. Bir rüzgar türbininden üreteceğimiz enerji miktarı 3 milyon 500 bin kWh. Dört türbinden toplam 14 milyon kWh enerji üretimi gerçekleştireceğiz. Kurulumunu tamamlayarak enerji üretimine başladığımız rüzgar türbinleri, 6-7 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti ederek ortalama 20-25 yıl arasında enerji üretimine devam edecek.”