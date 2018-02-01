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01 Şubat 2018 Perşembe 08:38
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DHL Express Türkiye, TAPA sertifikalı ilk ve tek şirket oldu

DHL Express, gönderilerin güvenliğinde taviz vermeden sunduğu hızlı hizmeti teyit eden TAPA (Taşınan Varlıkları Koruma Derneği) sertifikasyon sürecini tüm operasyonel hizmet noktalarında tamamlayarak yeni bir ilke imza attı.

DHL Express Türkiye, TAPA sertifikalı ilk ve tek şirket oldu
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Bağımsız kurumlar tarafından yapılan denetimler sonucunda sağlanan TAPA sertifikalarının ilkini İstanbul’daki bir hizmet merkezi için 2006 yılında alan DHL Express, diğer merkezlerinde de yoğun bir çalışma süreci yürüterek tüm hizmet noktalarında TAPA sertifikası sahibi olan ilk ve tek uluslararası hava taşımacılık şirketi oldu. Böylece globaldeki TAPA sertifikalı hizmet merkezi sayısı 295’e ulaşan DHL Express, dünyada da en çok TAPA sertifikası bulunduran lojistik şirketi olarak öne çıktı.
DHL Express Türkiye Operasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tonguç, “Müşterilerimizin hem hızlı hem de güvenli şekilde taşınmasını istedikleri gönderileri için DHL Express’e güvenmeye devam etmesi için elimizden geleni önümüzdeki dönemde de yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
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DHL Express TürkiyeTAPADHL ExpressMustafa Tonguç
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