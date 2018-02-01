DHL Express Türkiye, TAPA sertifikalı ilk ve tek şirket oldu
DHL Express, gönderilerin güvenliğinde taviz vermeden sunduğu hızlı hizmeti teyit eden TAPA (Taşınan Varlıkları Koruma Derneği) sertifikasyon sürecini tüm operasyonel hizmet noktalarında tamamlayarak yeni bir ilke imza attı.
DHL Express Türkiye Operasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tonguç, “Müşterilerimizin hem hızlı hem de güvenli şekilde taşınmasını istedikleri gönderileri için DHL Express’e güvenmeye devam etmesi için elimizden geleni önümüzdeki dönemde de yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.