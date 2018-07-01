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01 Temmuz 2018 Pazar 08:43
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DHL’den iş güvenliğinde VR devrimi

Alman lojistik devi DHL'in tedarik zinciri ve lojistik çözümleri şirketi DHL Supply Chain, bu yıl sekizincisini düzenlediği Dünya İş Güvenliği Günü etkinliğinde yedi farklı senaryoyu üç boyutlu videolar haline getirerek, mevcut risk ve tehlikelere ilişkin ilk elden tecrübeyle farkındalığı artıracak bir uygulamaya imza attı.

DHL'den iş güvenliğinde VR devrimi
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400 kişinin katıldığı etkinlikte sanal gerçeklik gözlükleri (VR) aracılığıyla önlem alınmaması halinde sahada yaşanabilecek olası kazalar gözler önüne serildi.
DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu, iş güvenliğinin DHL Supply Chain'in önemli bir ilkesi ve vazgeçilmez bir değeri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “DHL Supply Chain olarak iş sağlığı ve güvenliğine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Geçen yıl iki yeni Ar-Ge merkezimizi hizmete açtık. Ar-Ge merkezlerimizde sektöre ilişkin çözümlerin yanı sıra özellikle iş güvenliğine yönelik çok başarılı teknolojik uygulamalar üzerinde de çalışılıyor.”

 

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DHLDünya İş Güvenliği GünüDHL Supply ChainOrkun Saruhanoğlu
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