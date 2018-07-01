DHL’den iş güvenliğinde VR devrimi



400 kişinin katıldığı etkinlikte sanal gerçeklik gözlükleri (VR) aracılığıyla önlem alınmaması halinde sahada yaşanabilecek olası kazalar gözler önüne serildi.

DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu, iş güvenliğinin DHL Supply Chain'in önemli bir ilkesi ve vazgeçilmez bir değeri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “DHL Supply Chain olarak iş sağlığı ve güvenliğine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Geçen yıl iki yeni Ar-Ge merkezimizi hizmete açtık. Ar-Ge merkezlerimizde sektöre ilişkin çözümlerin yanı sıra özellikle iş güvenliğine yönelik çok başarılı teknolojik uygulamalar üzerinde de çalışılıyor.”