DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu, iş güvenliğinin DHL Supply Chain'in önemli bir ilkesi ve vazgeçilmez bir değeri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “DHL Supply Chain olarak iş sağlığı ve güvenliğine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Geçen yıl iki yeni Ar-Ge merkezimizi hizmete açtık. Ar-Ge merkezlerimizde sektöre ilişkin çözümlerin yanı sıra özellikle iş güvenliğine yönelik çok başarılı teknolojik uygulamalar üzerinde de çalışılıyor.”
DHL’den iş güvenliğinde VR devrimi
Alman lojistik devi DHL'in tedarik zinciri ve lojistik çözümleri şirketi DHL Supply Chain, bu yıl sekizincisini düzenlediği Dünya İş Güvenliği Günü etkinliğinde yedi farklı senaryoyu üç boyutlu videolar haline getirerek, mevcut risk ve tehlikelere ilişkin ilk elden tecrübeyle farkındalığı artıracak bir uygulamaya imza attı.
DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu, iş güvenliğinin DHL Supply Chain'in önemli bir ilkesi ve vazgeçilmez bir değeri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “DHL Supply Chain olarak iş sağlığı ve güvenliğine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Geçen yıl iki yeni Ar-Ge merkezimizi hizmete açtık. Ar-Ge merkezlerimizde sektöre ilişkin çözümlerin yanı sıra özellikle iş güvenliğine yönelik çok başarılı teknolojik uygulamalar üzerinde de çalışılıyor.”