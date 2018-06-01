01 Haziran 2018 Cuma 08:33 Bu haber 531 kez okundu.
Ekol, Danimarkalı Blue Water Shipping ile işbirliği yaptı
Ekol, Danimarka’nın lojistik şirketlerinden Blue Water Shipping (BWS) ile işbirliği yaptı. Her iki şirket Türkiye ve Danimarka’da satış, müşteri ilişkileri, depolama, dağıtım, gümrükleme alanlarında birlikte çalışacak.
Ekol, aynı zamanda BWS’nin Türkiye-Danimarka-Türkiye arasındaki taşımalarını gerçekleştirecek. Şirket; liman hizmetleri ve acentesi, petrol, gaz ve endüstriyel projeler, rüzgâr lojistiği, soğuk hava gemisi lojistiği, deniz lojistiği ve genel kargo alanlarında faaliyet gösteriyor. İşbirliğinin ilk adımının Türkiye-Danimarka-Türkiye rotasında hizmet sağlamak olacağını söyleyen Ekol Hat Yönetimi Taşımacılık Direktörü Sait Kurtuluş, “Bu rotaya gelecekte daha fazla müşteri ekleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.