01 Haziran 2018 Cuma 08:33

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Ekol, Danimarkalı Blue Water Shipping ile işbirliği yaptı

Ekol, Danimarka’nın lojistik şirketlerinden Blue Water Shipping (BWS) ile işbirliği yaptı. Her iki şirket Türkiye ve Danimarka’da satış, müşteri ilişkileri, depolama, dağıtım, gümrükleme alanlarında birlikte çalışacak.