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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:34
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EPDK heyeti STAR Rafineri’yi ziyaret etti

SOCAR Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan ve İzmir’in Aliağa ilçesinde 6 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen STAR Rafineri’yi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK kurul üyeleri ve bürokratları ziyaret etti.

EPDK heyeti STAR Rafineri'yi ziyaret etti
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SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov’un SOCAR’ın Türkiye’deki projelerini anlattığı toplantıda, STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter de yüzde 95’i tamamlanan rafineri hakkında bilgi verdii İlter, inşaatı bu yılın sonunda tamamlanacak rafineride, 14 ülkeden 3 bini mühendis olmak üzere 19.500 kişinin çalıştığını belirterek, inşaatın tamamlanmasının ardından, 2018 yılının üçüncü çeyreğine kadar mekanik testlerin devam edeceğini söyledi. STAR Rafineri’nin faaliyete geçmesinin ardından petrol ürünleri ithalatında her yıl 1.5 milyar dolar civarında tasarruf sağlayacağını aktaran İlter, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip projesi olan STAR Rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip. 1.6 milyon metreküplük depolama kapasitesi bulunan STAR Rafineri’de, yıllık 1.6 milyon tonluk nafta üretiminin yanı sıra 5 milyon ton düşük kükürtlü motorin, 1.6 milyon tonluk jet yakıtı, 300 bin ton LPG, 1 milyon ton petrokimya hammaddesi üretilecek.”

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