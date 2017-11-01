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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:35
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Gebze Teknik Üniversitesi’nden Alışan’a plaket

Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yıl açılış töreninde, üniversiteye katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür plaketleri sunuldu.

Gebze Teknik Üniversitesi'nden Alışan'a plaket
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Türkiye pazarının en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcılarından biri olan ve özellikle kimyevi maddeler lojistiği alanında adından söz ettiren Alışan Lojistik, üniversite öğrencilerine verdiği destekten ötürü plaket alan kuruluşlar arasında yer aldı. Törene katılan Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, Alışan Group ve Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alışan adına hazırlanan plaketi Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün’ün elinden aldı. Üniversitelere olan desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini belirten Özekin, “Alışan Lojistik, üniversitelere verdiği destekten ötürü gurur duyuyor. Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte pek çok proje yapmak istiyoruz. Alışan Lojistik olarak Mütevelli Heyet üyesi göreviyle bulunduğumuz Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın kurulmasıyla birlikte gerek stratejik ortaklığımız gerekse Üniversite’nin altyapısı her geçen gün güçleniyor. Biz de bu süreçte elimizden geldiğince onlara destek oluyoruz” dedi.

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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk GörgünBaşbakan Yardımcısı Fikri IşıkAlışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan ÖzekinGebze Teknik Üniversitesi
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