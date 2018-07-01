GEFCO, inovasyon fabrikası kurdu

’nun İnovasyon Fabrikası, her bir çalışanın şirketin büyümesini destekleyecek çözümler üretme potansiyelini ortaya çıkarmak ve yenilikçi fikirler üretecek donanıma kavuşmasını sağlamak amacıyla kuruldu. Şirketin inovasyon kültürünü desteklemek üzere tasarlanan bu girişim sayesinde, yeni konseptler üretecek şirket içi bir kuluçka merkezi yaratılması ve çalışanların yaratıcı ruhunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.



Yıl boyu açık olacak İnovasyon Fabrikası, adaylara ekiplerle çalışma, projelerini teslim etme ve inovatif fikirlerini ortaya koyma fırsatı sunacak. GEFCO Yönetim Kurulu Başkanı Luc Nadal, şunları söyledi: “GEFCO'nun hedefi müşterilere akıllı ve esnek tedarik zinciri çözümleri sunmaktır ve İnovasyon Fabrika’mızın sınırlarımızı zorlamaya ve büyümemizi hızlandırmamıza yardımcı olacağından eminim.”