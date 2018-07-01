GEFCO, inovasyon fabrikası kurdu
Tedarik zinciri hizmetlerinin global bir hizmet sağlayıcısı ve otomotiv lojistiğinde Avrupa lideri olan GEFCO Grubu, İnovasyon Fabrikası açtı.
Yıl boyu açık olacak İnovasyon Fabrikası, adaylara ekiplerle çalışma, projelerini teslim etme ve inovatif fikirlerini ortaya koyma fırsatı sunacak. GEFCO Yönetim Kurulu Başkanı Luc Nadal, şunları söyledi: “GEFCO'nun hedefi müşterilere akıllı ve esnek tedarik zinciri çözümleri sunmaktır ve İnovasyon Fabrika’mızın sınırlarımızı zorlamaya ve büyümemizi hızlandırmamıza yardımcı olacağından eminim.”