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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:35
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Hareket’ten yeni yatırım

Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği kuruluşu Hareket, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Hareket'ten yeni yatırım
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Her yıl sürekli büyüyen ve 2017 yılı bütçesinin de yüzde 30’unu yatırımlara ayıran Hareket, makine parkına son olarak 750 ton kapasiteli Liebherr LTM 1750-9 vinç modelini ekledi. Hareket, full konfigürasyon olarak teslim aldığı yeni mobil vinçle makine parkında bulunan vinç sayısını 81’e yükseltti. Türkiye’de rüzgar enerjisi santralleri yatırımlarının yüzde 50’sinin taşıma, kaldırma ve montaj operasyonlarını gerçekleştiren Hareket, yeni mobil vinci RES yatırımlarında kullanmayı planlıyor. Yeni mobil vinç, Türkiye’de kullanılmamış olarak satın alınan en büyük mobil vinç olma özelliğini taşıyor. 

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Mobil Vinç RESLiebherr VinçLiebherr LTM 1750-9Hareket
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