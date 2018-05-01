Hödlmayr, araç filosuna bir milyon avro yatırım yapacak

Araç filolarını bu yıl yüzde 20 oranında büyüteceklerini belirten Hödlmayr Lojistik Türkiye Genel Müdürü Hande Çarıkcı, “Filomuzu genişleterek yıllık araç taşıma hacmimizi 140 binden 240 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. 2018 için diğer bir hedefimizi ise ortaklarla birlikte uygun depolama kapasiteleri oluşturmak” dedi. Çarıkcı, otomobil taşımacılığının gerektirdiği yüksek kalite anlayışını karşılayabilmek için insan kaynaklarına yatırım yapmanın çok önemli olduğunu ifade etti.