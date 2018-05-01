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01 Mayıs 2018 Salı 08:40
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Hödlmayr, araç filosuna bir milyon avro yatırım yapacak

Hödlmayr Lojistik Türkiye, sektördeki zorlu koşullara rağmen 2017 hedeflerine ulaştı.

Hödlmayr, araç filosuna bir milyon avro yatırım yapacak
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Araç filolarını bu yıl yüzde 20 oranında büyüteceklerini belirten Hödlmayr Lojistik Türkiye Genel Müdürü Hande Çarıkcı, “Filomuzu genişleterek yıllık araç taşıma hacmimizi 140 binden 240 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. 2018 için diğer bir hedefimizi ise ortaklarla birlikte uygun depolama kapasiteleri oluşturmak” dedi. Çarıkcı, otomobil taşımacılığının gerektirdiği yüksek kalite anlayışını karşılayabilmek için insan kaynaklarına yatırım yapmanın çok önemli olduğunu ifade etti. 

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Araç FiloHande çarıkçıHödlmayr Lojistik
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