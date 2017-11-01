IFC’den Tüpraş’a kredi

IFC kredisi ile Tüpraş, İzmir, İzmit ve Kırıkkale Rafinerileri’ne ham petrol kullanımını optimize etme ve sülfür emisyonlarını azaltma amacıyla kükürt azaltma üniteleri ilave edecek. Tüpraş CFO’su Doğan Korkmaz, “İlave kükürt azaltma ünitesi kapasitesi sayesinde Tüpraş, 2020 yılında devreye girecek düşük kükürtlü yakıt düzenlemeleri öncesinde, denizcilik sektörünün düşük kükürtlü yakıt ihtiyacını karşılamaya hazır hale gelecek. Bu kapsamda IFC’nin sağlamış olduğu uzun vadeli kredi ile doğan ortaklık Tüpraş’ın daha da yüksek çevresel standartlara ulaşmasını sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.