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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:34
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İGDAŞ projelerine 12 ödül

60 farklı ülkeden 4 bini aşkın sayıda başvuru alan dünyanın en saygın iş ödüllerinden Stevie Awards’a İGDAŞ damga vurdu.

İGDAŞ projelerine 12 ödül
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Bu yıl 14’üncü kez gerçekleştirilen ödül töreni için iki farklı proje ile 12 dalda finalist olma başarısı gösteren İGDAŞ, İstanbul’a 2 altın, 1 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 12 ödülle döndü. Törende İGDAŞ’ı Genel Müdür Mehmet Çevik, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kızak, Özel Kalem Müdürü Sinan Keleş ve Dış İlişkiler ve Eğitim Müdürü Murat Şeralioğlu temsil etti. İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, “Odağına müşterilerini ve çalışanlarını alan insan odaklı bir şirket olarak, yaptığımız yatırımların böyle değerlendirildiğini görmek güzel bir duygu. İGDAŞ’ta insana yatırım bir gelenektir. Bu projelere özverili çalışmaları ile hayat veren ekibime de teşekkür ediyorum” dedi. 

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İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet ÇevikMurat ŞeralioğluSinan KeleşAhmet KızakİGDAŞ
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