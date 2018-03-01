01 Mart 2018 Perşembe 08:37

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İnosolar, Alman teknolojisini Türkiye'ye getirecek

Türk güneş enerjisi şirketi İnosolar, Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi olan SolarWorld’un tek distribütörü oldu.