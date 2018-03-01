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01 Mart 2018 Perşembe 08:37
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İnosolar, Alman teknolojisini Türkiye'ye getirecek

Türk güneş enerjisi şirketi İnosolar, Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi olan SolarWorld’un tek distribütörü oldu.

İnosolar, Alman teknolojisini Türkiye'ye getirecek
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İnosolar Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Ersoy, SolarWorld ürünlerini 20 yıllık mekanik garantisine ve yüksek üretim kalitesine sahip olmasından dolayı tercih ettiklerini belirterek, ilk etapta 2018'in ilk yarısında 60 MW'lık panel tedariğini kapsayacak bir işbirliği yaptıklarını daha sonra ise markanın ürünlerini Türkiye’de üreteceklerini duyurdu. SolarWorld panellerini üretecek 100 MW'lık bir fabrika yatırımı planladıklarını belirten Ersoy, bu üretim tesisi için İç Anadolu'da bir OSB belirlediklerini ve bu fabrikanın çalışmalarının 2018'in Eylül ayı tamamlanabileceğini ifade etti. SolarWorld sahibi Frank Asbeck, “Türkiye solar enerjisi konusunda potansiyeli yüksek bir ülke. Son yıllarda güneş enerjisini desteklemek adına  uygulamaya konan geliştirme ve yardım destek programları açısından da yatırım için bir cazibe merkezi haline geldi" dedi.

 

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İnosolarSolarWorldİsmet Ersoy
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